У Лерчек обнаружили еще один источник дохода в 172 000 000 рублей в год

Суд постановил запретить Валерии Чекалиной пользоваться интернетом, а бизнес звезды интернета по-прежнему продолжает приносить ей доход.

За время пребывания под домашним арестом Лерчек успела заработать еще 200 000 000 российских рублей.

Доход блогерше продолжает приносить ее личный бренд косметики. Выручка компании за минувший год составила 172 000 000 рублей.

Интересен и тот факт, что задекларированная прибыль структуры намного скромнее (255 000 000 в год).

Чекалина божилась, что зарабатывает лишь через личный блог и своих подписчиков.