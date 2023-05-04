Синди Кроуфорд предстала в образе 90-х, когда снималась для рекламы Pepsi

В конце апреля текущего о закрытии своего шоу "The Late Late Show" объявил Джеймс Корден после 8 лет работы. В связи с этим Синди Кроуфорд вспомнила, как участвовала в одном из выпусков проекта, где повторила свой образ из рекламы Pepsi.

Супермодель поблагодарила Кордена за отличное время, проведенное вместе, выразив сожаление по поводу закрытия проекта.

Кроуфорд обрела известность еще в конце 1980-х - начале 1990-х. Она являлась лицом знаменитого косметического бренда "Revlon" с 1989 по 2000 год.

Ее фото украшали обложки более чем 600 глянцевых изданий всего мира.

Синди состоит в браке с Рэнди Гербером с 1998 года. Они воспитывают сына Пресли и дочь Кайю, которые пошли по стопам матери и занимаются модельным бизнесом.