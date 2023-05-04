Шольц предложил принять Африканский союз в G 20

«Это требует уважения к континенту и его многочисленным республикам, а также к его растущему населению», — сказал он в четверг в начале своей трехдневной поездки в Африку во время визита в АС в Аддис-Абебе.

В G20 в настоящее время входят 19 стран и Европейский союз, включая самые густонаселенные страны мира и крупнейшие экономики.

В число участников входят США, Китай, Россия, Индия и Германия.

Саммит проводится каждый год, следующий в сентябре в Индии.

АС представляет интересы около 1,4 миллиарда человек.

Для сравнения: в Европейском Союзе проживает примерно на треть меньше жителей.

По данным Международного валютного фонда, в прошлом году страны АС заработали около 3 трлн 2,7 трлн евро, а ЕС — почти 16 трлн евро.