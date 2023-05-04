Дженнифер Лопес в образе леопарда продвигает свой новый фильм

В среду она "ударила в барабан" в Нью-Йорке и выбрала для этого эффектный леопардовый образ.

На ней были блестящие леггинсы с узорами, леопардовые высокие каблуки в тон, изящная сумочка с животным принтом и пятнистое мини-платье от Valentino Couture с рукавами с бахромой.

За экстравагантный образ отвечают стилисты Роб Зангарди и Мариэль Хаен, сообщает «Daily Mail».

У Джей Ло в настоящее время плотный график продвижения боевика «Мать».

На своей странице в Instagram она также дает первое представление о своей сложной роли наемного убийцы, которая всеми силами стремится защитить свою дочь.