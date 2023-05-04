Трое членов ХАМАСа убиты в ходе военной операции в Наблусе

Исламистская палестинская организация ХАМАС подтвердила, что трое мужчин, убитых в Наблусе, были членами группировки.

Они несут ответственность за нападение на трех женщин, приехавших из Великобритании и проживавших в поселении на Западном берегу.

По информации израильской стороны, были убиты двое преступников и их помощник.

Израильская служба внутренней разведки ШАБАК сообщила, что мужчины прятались в квартире в старом городе Наблус.

По данным разведки, в квартиру ворвались бойцы ШАБАКа и солдаты.

Трое членов ХАМАСа были убиты в перестрелке.