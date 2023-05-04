Цветовод со стажем посоветовал весенние подкормки для роз перед фазой цветения

Для пышности, красочности и благоухания роз побалуйте их во второй половине весны составами, которые рекомендует специалист.

Обязательно дайте растения фосфор для пышного цветения и образования множества бутонов. Чтобы цветы были крупные и объемны, дайте им калий.

За яркую сочную зелень листьев отвечает азот.

Гумат натрия нужен розам, чтобы отрастить крепкие здоровые корни и привести к обильному цветению. На 3 л горячей воды берем 10 г гумата натрия, смешав, даем постоять 10 ч.

Стакан готового раствора разводим в 5 л воды. Вечером делаем обработку листьев опрыскиваниями.

Когда появляются бутоны, вносим кальциевую селитру, чтобы цветение было долгим и роскошным.

Сульфат калия нужен для защиты от болезней и укрепления иммунитета. Профилактическая обработка делается перед началом лета.

Незадолго до окучивания кустов внесите под розы аммиачную селитру.