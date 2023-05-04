Урожайный огород: чем подкормить рассаду сразу после высадки

Какие культуры в каких подкормках нуждаются после пересадки в открытый грунт?

Огурцы

Сеянцы этого растения через 14 дней после посадки на постоянное место жительства надо подкормить составом, состоящим из 1,5 ст.л. Фертики и 10 л воды. Пролить из расчета 1 ст. на каждое растение

Перцы

Вносить подкормку через 10-14 дней. Для этого по 1,5 ст.л. суперфосфата и сернокислого калия, 2 л навозной жижи и 0,5 стакана золы растворить в 10 л воды. Проливать по 1 л на растение.

Томаты

Их также подкормить через 2 недели после переезда на грядку. Для этого развести 1 ст. куриного помета (либо 3 ст. коровяка) в 10 л воды. Под куст вылить по 2 л под куст.

Баклажаны

Подкормить спустя неделю после пересадки на грядку. 1 ст. золы растворить в 2 л воды. При появлении бутонов - внести раствор из 1 ст.л. суперфосфата, 1 ч.л. аммиачной селитры и 0,5 ст.л. сернокислого калия.



Кабачки

Они хотят подпитаться через 7-10 дней. Здесь хорошо подойдет травяной настой. Треть ведра заполнить нарезанной травой, долить до 10 л воды, добавить 1 ст.л. Фертики. Поливать из расчета по 1 ст. на растение.

Капуста белокочанная

Она нуждается в подкормке через 25 дней после пересадки. Для этого поллитра коровяка развести в 10 л воды. На растение вылить по 0,5 л.

Лук-порей

Его удобрить через 3 недели после пересадки. Для этого 0,5 ст.л. сернокислого калия, 1 ст.л. аммиачной селитры развести в 10 л воды. Окучить и замульчировать соломой либо торфом.