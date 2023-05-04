Садоводы рассказали, как правильно обрезать рассаду петунии для пышного цветения

Для формирования куста нужна не прищипка, а именно обрезка. Работать нужно только стерильным инструментом.

Первая обрезка производится после появления на стебле 7-8 первых листочков. Центральный побег обрезают на уровне 3 листочков от грунта.

Срезы нужно делать под углом 45 градусов. После этой процедуры в течение 3-5 дней необходимо постоянно понижать температуру содержания рассады.

Через 5 дней цветок подкармливают кальциевой селитрой. Когда на боковых побегах появится по 8 листиков, проводится повторная обрезка по тому же алгоритму.

Гибридные виды петунии также необходимо обрезать, независимо от того, что написано на упаковке.