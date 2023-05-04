Роза Сябитова рассказала о своем методе выращивания урожайной клубники

На участке Розы Сябитовой растет свыше 80 различных ягодных кустарников и плодовых деревьев. Телеведущая призналась, что по мере возможности старается ухаживать за посадками.
Знаменитость при этом призналась, что руководствуется в таких делах одним принципом:
Мой основной метод – метод проб и ошибок.
Звезда делится с подписчиками своими успехами на огороде. К примеру, она без хлопот вырастила клубнику. И секрета из успеха делать не стала. По мнению Розы Раифовны, многие дачники выбирают неправильную тактику.
Она считает, что укутывание кустов, окучивание, прополка, подкормки, регулярный полив – это все можно пропустить. Сябитова посадила одну грядку клубники, а потом забросила ее.
Кусты при этом не погибли, а разрослись. Потом знаменитость «раскопала» плантацию и удивилась, увидев там ягоды.
Думаю: “Ого!” В этом году хочу высадить еще 2 грядки, – поделилась ведущая.
Правда, потом добавила, что обратится к садовнику за помощью.
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