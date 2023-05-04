Дачники объяснили, как быстро и эффективно избавиться от одуванчиков на участке

Избавиться от них не так-то просто, но эффективные способы все же есть. Первый из них – выкапывать кустики одуванчиков вручную.

Можно воспользоваться мотоблоком или культиватором. Замедлить рост одуванчиков помогает также мульчирование.

Не все готовы использовать химикаты на своем участке, тем более что можно обойтись и более безопасными средствами.

Ели сбрызнуть одуванчик столовым уксусом, он погибнет через пару дней. Раствор соды в воде убивает корни растения.

Можно растворить соль в 50 мл воды и опрыскивать одуванчики. Их корни будут выжигаться, а само растение легко удалится из земли.