Снижается урожайность томатов: в чем причина и как с ней бороться

Избыток азота приводит к жированию и опадению завязи. Растения нужно пересадить, добавив в почву фосфорное удобрение.

При нехватке азота листья становятся мелкими и желтоватыми. Спасти томаты можно при помощи кальциевой селитры.

При недостатке фосфора помогает раскисление почвы, а при избытке необходимо изменить график подкормки растений.

Нехватка калия проявляется бледными листьями, здесь поможет калийная селитра. При нехватке кальция развивается вершинная гниль, нужно использовать кальциевую селитру.