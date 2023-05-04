Агрономы рассказали, как и чем дезинфицировать телицу

В зимнее время доступен только один вариант: серные шашки ФАС. Они уничтожают бактерии и некоторые грибы.
Одновременно почва обогащается серой, особенно важной для таких культур, как перцы, огурцы, кабачки, патиссоны.
Ранней весной можно использовать шашки ВИСТ. В них содержится противогрибковое средство в высокой концентрации.
Важно помнить, что дым шашки ядовитый, в теплицу нельзя входить три дня после такой обработки.
В теплую погоду используется жидкий препарат Глак. Им обрабатывают почву, стены, потолок теплицы путем опрыскивания.
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