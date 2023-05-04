Агрономы рассказали, как и чем дезинфицировать телицу

В зимнее время доступен только один вариант: серные шашки ФАС. Они уничтожают бактерии и некоторые грибы.

Одновременно почва обогащается серой, особенно важной для таких культур, как перцы, огурцы, кабачки, патиссоны.

Ранней весной можно использовать шашки ВИСТ. В них содержится противогрибковое средство в высокой концентрации.

Важно помнить, что дым шашки ядовитый, в теплицу нельзя входить три дня после такой обработки.

В теплую погоду используется жидкий препарат Глак. Им обрабатывают почву, стены, потолок теплицы путем опрыскивания.