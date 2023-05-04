Как вырастить огурцы в ведрах: пошаговая инструкция

Для начала необходимо выбрать самоопыляющийся кустовой сорт с неглубоким залеганием корней и маленьким стеблем.

Огурцы сажают семенами без рассады в конце мая или начале июня, а на утепленном балконе – даже в апреле.

Для посадки подойдет ведро объемом 5-10 л. Чем меньше емкость, тем скромнее будет урожай. Материал ведра может быть любым.

На дно нужно положить мелкие камни, прикрыть слоем сухих листьев, затем насыпать грунт с огорода, смешанный с перегноем.

После высадки семян их нужно опрыскать из пульверизатора, а ведро накрыть целлофаном. Через десять дней должны появиться первые всходы.