Три проверенных способа повысить урожайность лука

Севок необходимо замочить в растворе марганцовки на 15 минут, а для быстрого укоренения сразу срезать макушку.

Важно защитить растение от луковой мухи. Для этого достаточно насыпать обычную поваренную соль в междурядьях.

За сезон потребуется три подкормки. Первая – раствор перегноя или куриного помета с водой, вторая – калийными удобрениями.

Вторая подкормка проводится через полтора месяца после первой, третья – в конце июля суперфосфатом и калием.