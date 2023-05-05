Три проверенных способа повысить урожайность лука

Севок необходимо замочить в растворе марганцовки на 15 минут, а для быстрого укоренения сразу срезать макушку.
Важно защитить растение от луковой мухи. Для этого достаточно насыпать обычную поваренную соль в междурядьях.
За сезон потребуется три подкормки. Первая – раствор перегноя или куриного помета с водой, вторая – калийными удобрениями.
Вторая подкормка проводится через полтора месяца после первой, третья – в конце июля суперфосфатом и калием.
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