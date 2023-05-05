Как спасти огурцы от фитофторы в теплице: советы опытных дачников

Фитофтора может полностью уничтожить урожай, поэтому борьбу нужно начинать при появлении первых признаков заболевания.

Лучший эффект дают химические средства, но их можно использовать не позднее двух недель до сбора урожая.

В течение всего вегетационного периода для профилактики можно применять биологические препараты Алирин, Фитолавин, Фитоспорин.

Самыми действенными народными методами борьбы с фитофторой считаются настои из мыла и чеснока, из йод и молока, из фурацилина, из дрожжей.