Цветоводы объяснили, как правильно посадить маргаритки на рассаду

Семена нужно замочить в растворе марганцовки на 25 минут, ополоснуть, подержать 2 часа в теплой воде и выложить на салфетку в темном месте.

Для приготовления грунта нужно смешать песок, перегной и дерн, прокалить все это в духовке 20 минут.

Для рассады маргариток нужны широкие емкости с дренажными отверстиями на дне. Семена слегка присыпают землей и опрыскивают водой.

Рассаду накрывают пленкой и убирают в теплое место, после первых всходов пленку снимают и переставляют емкость на свет.

Пересаживать цветы на постоянное место можно в теплую погоду. Растениям нужно солнечное место с питательным грунтом.