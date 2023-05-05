Агрономы составили список главных дел в саду и огороде в мае

00:50 2023-05-05

Май – самое время для внесения азотных удобрений в почву. Он необходим смородине, крыжовнику, малине и многим другим растениям.

В теплую погоду можно сеять морковь и редис, петрушку и салат. Перекапывать нужно только ту часть почвы, которую планируется засевать в тот же день или назавтра.

В мае стоит воспользоваться препаратами против мучнистой росы. Не будет лишним пролить средствами от вредителей грядки, где планируется посадить клубнику.

В этом месяце хорошо сажать плодовые деревья, они лучше всего приживаются. Укрытие на винограде можно немного приоткрыть, а когда сильно потеплеет – снять.

Ежевику и малину в мае подрезают, а вишню и черешню обрабатывают для улучшения завязываемости.

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