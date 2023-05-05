Пентагон напуган чат-ботом ChatGPT и другими системами искусственного интеллекта

Он рассказал, что его пугают системы генеративного искусственного интеллекта, включая ChatGPT.
Мартелл уточнил, что чат-бот свободно выражает свои мысли и выглядит авторитетом в глазах пользователей.
В результате люди будут верить системам вроде ChatGPT, даже если они распространяют дезинформацию.
Представитель Пентагона признал, что ведомство не располагает инструментами для выявления такой дезинформации.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__