Пентагон напуган чат-ботом ChatGPT и другими системами искусственного интеллекта

Он рассказал, что его пугают системы генеративного искусственного интеллекта, включая ChatGPT.

Мартелл уточнил, что чат-бот свободно выражает свои мысли и выглядит авторитетом в глазах пользователей.

В результате люди будут верить системам вроде ChatGPT, даже если они распространяют дезинформацию.

Представитель Пентагона признал, что ведомство не располагает инструментами для выявления такой дезинформации.