Эксперты: китайские автопроизводители заполнили больше 40% российского рынка

После ухода европейских, американских, японских и корейских автопроизводителей их доля рынка в первом квартале этого года уже составляла 42 процента.

«Они даже растут с точки зрения объема на гораздо меньшем рынке», — отметила Inovev.

По мнению отраслевых экспертов, после начала войны в Украине российский рынок рухнул со средних 140 000 автомобилей в месяц до примерно 40 000 автомобилей в месяц.

«Рыночный спад в основном связан с уходом европейских, американских, японских, а затем и корейских производителей автомобилей», отметили эксперты.

Российские автопроизводители неплохо выстояли, несмотря на экономические санкции.

На уровне 42 процентов объем продаж китайских производителей сейчас такой же высокий, как у самого популярного российского автомобильного бренда АвтоВАЗ.

По оценке экспертов, они продали 64 432 легковых и легких коммерческих автомобилей в первом квартале этого года, после 24 734 в первом квартале 2022 года и 18 981 в первом квартале 2021 года.