Экс-лидер Proud Boys осужден за штурм Капитолия

В четверг большое жюри в суде Вашингтона признало Генри «Энрике» Таррио и троих других мужчин виновными в «мятежном заговоре» в связи с нападением 6 января 2021 года.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что приговор еще раз показывает, что его ведомство и впредь будет привлекать к ответственности виновных в нападении и защищать демократию.

Присяжные также признали Таррио виновным в попытке помешать Конгрессу подтвердить результаты выборов.

Он также препятствовал расследованию.

Подсудимый не выразил никаких эмоций, когда был оглашен обвинительный приговор.

Сроки осужденных будут определены позднее. Максимальное наказание за «крамольный заговор» — до 20 лет лишения свободы.