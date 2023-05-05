Экс-лидер Proud Boys осужден за штурм Капитолия

В четверг большое жюри в суде Вашингтона признало Генри «Энрике» Таррио и троих других мужчин виновными в «мятежном заговоре» в связи с нападением 6 января 2021 года.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что приговор еще раз показывает, что его ведомство и впредь будет привлекать к ответственности виновных в нападении и защищать демократию.
Присяжные также признали Таррио виновным в попытке помешать Конгрессу подтвердить результаты выборов.
Он также препятствовал расследованию.
Подсудимый не выразил никаких эмоций, когда был оглашен обвинительный приговор.
Сроки осужденных будут определены позднее. Максимальное наказание за «крамольный заговор» — до 20 лет лишения свободы.