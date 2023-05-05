Гарри Каспаров не верит в инсценировку атаки дронов на Кремль

«Сомневаюсь в популярной версии, что это была провокация КГБ. У меня нет проблем с тем, чтобы представить КГБ создание фальшивых мероприятий, чтобы вызвать народный гнев, но это неправильная цель», — сказал он в интервью Немецкому агентству печати в Гмунде-ам-Тегернзее.

Хотя он опирается только на информацию, которую он получает из СМИ, и она может быть недостоверной, Каспаров считает, что инцидент в российском центре власти — это скорее «послание из Украины: будьте осторожны, мы можем связаться с вами».

Россия заявила, что в среду ночью были сбиты два беспилотника, летевшие в сторону Кремля.

Москва обвиняет Киев в попытке нападения на главу Кремля Владимира Путина и угрожает ответными мерами.