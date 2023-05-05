Ученые выяснили, почему поселения на Гренландии были заброшены викингами

Эрик Торвальдссон, известный как «рыжий», не сомневался в своей карьере. Из-за непредумышленного убийства ему пришлось бежать из Норвегии в Исландию около 970 года.

В 982 году он был изгнан с острова за аналогичное преступление и взял курс на запад, где несколько лет назад один мореплаватель утверждал, что что-то обнаружил.

И на самом деле Эрик наткнулся на землю, которую исследовал во время своего вынужденного изгнания.

Вернувшись в Исландию, он презентовал свое открытие как «зеленую землю», Гренландию.

Это лишь частично соответствовало действительности, но служило цели привлечения людей, которые были готовы следовать за Эриком.

Так описывают скандинавские саги заселение Гренландии викингами.

Но 400 лет спустя от него мало что осталось. Свидетельство о браке показывает, что около 1408 года два северянина поженились в Гренландии. Два года спустя летописи зафиксировали возвращение исландца из Гренландии. Затем остров исчез из поля зрения Европы.

Причиной , указанной в исследовании, является Малый ледниковый период , который существенно повлиял на климат в северном полушарии с 14 века.

Усиливающиеся холода сделали бы и без того непростые условия жизни в Гренландии настолько тяжелыми, что два более крупных города — западное и восточное поселения — были намеренно заброшены.

Нападения «скрэлингаров», как называли инуитов, болезни и инцест, возможно, были дополнительными причинами отплытия потомков 25 экипажей кораблей , которые когда-то последовали за искушениями Эрика в Гренландию.