Для украшения коронации Карла III свезли цветы со всех уголков Англии

Цветы прибыли в храм за два дня до большого события, где в субботу они украсят главный престол, вход, алтарь и могилу Неизвестного солдата.

По данным дворца, 120 различных видов представляют широкий спектр британской фауны, среди них: морозник, тюльпаны, колокольчики.

Некоторые обычно растут на севере шотландского острова Скай, другие — в Северной Ирландии, третьи — на юго-западе Корнуолла.

По словам представителей дворца, выбор цветов и растений, предоставленный организацией «Цветы с фермы» и Королевским садоводческим обществом, отражает любовь королевской четы к природе и их страсть к садоводству.

При декорировании обращают внимание на устойчивые методы — например, без использования одноразового пластика.

Источники отмечают, что на передний план выгли две цветочные композиции, вдохновленные цветом главного алтаря и королевских мантий.

На нем изображен морозник, один из любимых цветов короля Карла III, который он также носил в петлице на свадьбе с Камиллой.

Помимо прочего, алтарь украшен ветвями буковых деревьев, посаженных покойными родителями Чарльза, королевой Елизаветой II и принцем Филиппом.

После большого мероприятия все цветы и кустарники будут переданы в дар организации «Цветочные ангелы».

Добровольцы связывают цветы в букеты и отвозят их в дома престарелых или хосписы.