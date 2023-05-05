Главная цель украинского наступления—изоляция Крыма, считает американский генерал

Полуостров, возможно, может быть освобожден «к концу лета» и должен стать «несостоятельным» для противоборствующих сил.

«Это изменило бы все», — сказал бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе.

В этом случае у Кремля впоследствии не было бы большого «энтузиазма» в желании сохранить за собой более бедные восточноукраинские области Донецкую и Луганскую области.

Пока российские войска находятся в Крыму, сосед, подвергшийся нападению, никогда не будет в безопасности.

«Это как кинжал, воткнутый в живот Украины», - сравнивает эксперт.

«Кремль, вероятно, является самым охраняемым объектом на планете, — сказал Ходжес.

Поэтому недавний взрыв беспилотника над крышей российского Сената, вероятно, является «плохо выполненной попыткой изобразить Россию жертвой» и заручиться поддержкой российского населения, прокомментировал он последние события.