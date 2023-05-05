У герани пожелтели листья: почему это может быть связано с качеством воды

Как и любое другое растение, герань нуждается в регулярных поливах. Некоторые для таких целей используют для поливов воду из-под крана, хотя она опасна для цветов.

Дело в том, что водопроводная вода содержит известь и соли хлора, которые ухудшают усвояемость питательных веществ. Насыщенная хлором вода представляет большую опасность. На корнях и листочках растений могут появиться ожоги, и цветок начнет чахнуть.

Кроме ожогов, полив водопроводной водой приводит к развитию разных болезней. После такой процедуры, к примеру, цветок может заболеть хлорозом. Отсюда и скрученные листья, отсутствие цветков на растении, высохшие листья.

После водопроводной воды на грунте в цветочном горшке также появляется белый налёт, который снижает воздухопроницаемость почвы, из-за чего корни растения получают меньше кислорода.

Какие меры можно принять? Использовать фильтры для смягчения воды, либо кипятить ее перед поливом. Еще вариант - отстоянная вода.

Очень эффективный способ - смягчить водопроводную воду с помощью лимонной кислоты. Это вещество расщелачивает и быстро смягчает жёсткую воду. Пропорции - 0,5 ч.л. на 5 л. воды. Тщательно размешать до полного растворения, и полить.