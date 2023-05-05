Пригожин: 10 мая ЧВК «Вагнер» выйдут из Артемовска из-за снарядного голода

5 мая основатель частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение к руководству Министерства обороны России, где в окружении командиров своих подразделений бизнесмен заявил о намерениях вывести всех бойцов Wagner Group из Артемовска к 10 мая.

По словам Пригожина, решение о выводе ЧВК "Вагнер" из Артемовского направления обусловлено тем, что с 1 мая Минобороны России фактически прекратило выдавать боеприпасы данной организации, из-за чего её потери в зоне спецоперации существенно возросли. Евгений Пригожин уверяет, что Wagner Group не намерена нести бессмысленные потери.

При этом Пригожин заверил, что ещё 9 мая его бойцы будут участвовать в СВО на территории Артемовска чтобы "не посрамить блеск русского оружия" в день празднования победы Советского Союза над войска нацистской Германии, однако уже 10 мая ЧВК "Вагнер" покинут город.

Характерно, что Евгений Пригожин заявил о способности его бойцов освободить Артемовск к 9 мая при наличии боеприпасов, однако их отсутствие предприниматель связал с нежеланием российских военных чиновников разделять успехи армии РФ с частной военной кампанией.

В ночь на 5 мая Пригожин записал обращение к Сергею Шойгу и Валерию Герасимову, показав им масштабыне потери "Вагнера" за прошлый день.