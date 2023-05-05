Блиновская остановила продажу своих курсой из-за угрозы оказаться в тюрьме

Основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская, которая находится сейчас под домашним арестом по обвинению в уклонении налогов в размере более 900 000 000 российских рублей, остановила продажу своих курсов из-за того, чтобы не загреметь в тюрьму.

Совсем недавно блогер запустила новые курсы, стоимость которых составляет 1000 рублей, но сейчас она свернула продажи марафонов по вышеуказанной причине.

Это сделано скорее для подстраховки, чтобы знаменитость не очутилась в камере вместо домашнего ареста в своем шикарном особняке.

Ранее сообщалось, что Блиновская раскаялась в неуплате налогов, полностью признав свою вину.

Ее задержали утром 27 апреля на границе РФ с РБ.