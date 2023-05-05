Блиновская остановила продажу своих курсой из-за угрозы оказаться в тюрьме

Основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская, которая находится сейчас под домашним арестом по обвинению в уклонении налогов в размере более 900 000 000 российских рублей, остановила продажу своих курсов из-за того, чтобы не загреметь в тюрьму.
Совсем недавно блогер запустила новые курсы, стоимость которых составляет 1000 рублей, но сейчас она свернула продажи марафонов по вышеуказанной причине.
Это сделано скорее для подстраховки, чтобы знаменитость не очутилась в камере вместо домашнего ареста в своем шикарном особняке.
Ранее сообщалось, что Блиновская раскаялась в неуплате налогов, полностью признав свою вину.
Ее задержали утром 27 апреля на границе РФ с РБ.
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