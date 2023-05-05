Сирень порадует цветением: как и чем для этого подкормить растение весной

Опытные дачники советуют провести только одну подкормку сирени весной, и больше удобрений в течение сезона не вносить.

Чем нужно подкормить это садовое растение? Опытным путем установлено, что в этом отношении неплохо работает раствор коровяка. Его вносят в приствольные круги, которые предварительно нужно разрыхлить.

Как вариант - можно заменить коровяк компостом. Либо - внести под куст 50 г минеральных азотных удобрений: мочевины либо аммиачной селитры. Можно совместить органические и минеральные подкормки, но тогда их концетрацию нужно сократить.

Раз в 3 года, в начале сентября, эксперты рекомендуют подкормить сирень калийно-фосфорными удобрениями (30 г каждого под куст). Удобрения вносить вечером либо в пасмурный день - после предварительного полива или дождя.

Очень полезно мульчировать приствольный круг растения: это способствует удержанию нужной растению влаги, защищает от перегрева корни, поддерживает структуру почвы.

Оптимальный слой мульчи - 6-7 см. В ее качестве (и подкормки одновременно) могут выступать компост, перегной, торф, начавшие перегнивать листья. Если почва тяжелая, глинистая, для улучшения структуры нужно внести песок. Тогда растение раскроет свой потенциал в полную силу.