Пригожин объявил о выводе своих бойцов из Бахмута к 10 мая

«10 мая 2023 года мы сдадим свои позиции в Бахмуте частям Минобороны, а подразделения 'Вагнера" должны будут отойти, чтобы зализывать раны», — написал Пригожин в пятницу в онлайн-сервисе Telegram.

Из-за отсутствия боеприпасов его бойцам в противном случае пришлось бы считаться с «бессмысленной смертью».

Тем самым Пригожин вновь обострил конфликт с министром обороны Сергеем Шойгу и военным руководством.

Ранее в пятницу вечером было опубликовано видео Пригожина, в котором он обрушился с серьезными оскорблениями на военное руководство в Москве.