Shaman впервые вышел на сцену без кожаных брюк в рамках концерта в Кремле

Российский исполнитель, автор треков и композитор Ярослав Дронов (SHAMAN) вышел на сцену в Кремля без своего фирменного предмета одежды - кожаных брюк.

По всей видимости, артист прислушался к своим фанатам, утверждавших, что данный предмет гардероба не соответствует образу "самого русского" певца в отечественном шоу-бизнесе.

На замену коже SHAMAN надел более классические черные брюки. Также он облачился в белую рубашку, растегнув ее на груди.

Завершающими элементами образа артиста стали длинная накидка и сапоги с высоким голенищем.