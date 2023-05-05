Shaman впервые вышел на сцену без кожаных брюк в рамках концерта в Кремле

Российский исполнитель, автор треков и композитор Ярослав Дронов (SHAMAN) вышел на сцену в Кремля без своего фирменного предмета одежды - кожаных брюк.
По всей видимости, артист прислушался к своим фанатам, утверждавших, что данный предмет гардероба не соответствует образу "самого русского" певца в отечественном шоу-бизнесе.
На замену коже SHAMAN надел более классические черные брюки. Также он облачился в белую рубашку, растегнув ее на груди.
Завершающими элементами образа артиста стали длинная накидка и сапоги с высоким голенищем.
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