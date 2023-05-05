Седокова призналась, что борется с неизлечимой болезнью

Анна Седокова страдает крапивницей. Держаться звезде сцены помогают очень дорогие уколы, которые к тому же гробят иммунитет певицы.

Другого выхода нет, так как приступы крапивницы невыносимы. Все тело покрывается красными пятнами, отекает, начинается нестерпимый зуд, острая боль.

Артистка пожаловалась, что в такие периоды у нее увеличивается в размерах нос, искажается лицо, горят уши.

Медики предупредили Анну, что болезнь до конца вылечить нельзя.