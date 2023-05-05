Седокова призналась, что борется с неизлечимой болезнью

12:36 2023-05-05

Экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова серьезно больна. Тяжелая борьба с недугом отравляет ей жизнь, но выхода нет, так как медики утверждают, что вылечиться не получится уже до конца жизни.

Анна Седокова страдает крапивницей. Держаться звезде сцены помогают очень дорогие уколы, которые к тому же гробят иммунитет певицы.

Другого выхода нет, так как приступы крапивницы невыносимы. Все тело покрывается красными пятнами, отекает, начинается нестерпимый зуд, острая боль.

Артистка пожаловалась, что в такие периоды у нее увеличивается в размерах нос, искажается лицо, горят уши.

Медики предупредили Анну, что болезнь до конца вылечить нельзя.

  • Изображение статьи

    Седокова опубликовала в Сети фото, где видны последствия крапивницы. У звезды сцены отекшие красные глаза и пятна на ногах.

    Уколы в 1 500 000 долларов упаковка оплачивает супруг знаменитости, так как Анна после того как вышла замуж, все финансовые обязательства возложила на него.

Показать следующие комментарии
Фото