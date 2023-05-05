Земляничный сезон: большой урожай ягоды обусловлен своевременной посадкой растения

Очень важно не опоздать с посадкой садовой земляники, и самое оптимальное для этого время - начало мая. Эта культура любит светлые, солнечные и хорошо обработанные участки, с рыхлой и воздухопроницаемой почвой.

Лучше всего подходит для этого суглинистый грунт. А если почва глинистая или песчаная, в нее надо внести добавки: навоз или компост (около 10 кг на 1 кв.м).

Если почва кислая - ее надо известковать, а потом внести органику. За пару недель до посадки следует перекопать всю грядку на штык лопаты, удалить все сорняки.

Корни рассады перед посадкой надо обработать раствором Гетероауксина (либо другим стимулятором роста). Некоторые садоводы используют для таких целей раствор глиняной болтушки (констистенции сливок) - с добавлением Гетероауксина (1 таблетка на 5 л состава).

Рассаду земляники лучше высаживать в прохладный влажный день. Лунки выкопать на ширину 25 см и глубина 30 см.