5 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров побеседовал с отечественными журналистами, которые задали политику вопрос о том, расценивает ли администрация Москвы нападение украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Кремле как casus belli, то есть повод для объявления войны.

По мнению Лаврова, российское правительство намеревается продемонстрировать своё отношение к инциденту с украинскими дронами в Москве на разговорами, а конкретными действиями, направленными на обеспечение безопасности государства, представителей его власти и жителей.

Также Сергей Лавров полагает, что недавние заявления американских чиновников о непричастности Вашингтона к ударам дронов армии Украины по кремлёвской резиденции Путина не являются основаниями для того, чтобы верить в невиновность Соединённых Штатов. В то же время Лавров напомнил, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о способности Киева использовать любые методы для защиты независимости своей страны.

Днём ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков публично заявил, что в Москве считают Белый дом ответственным за нападение беспилотников ВСУ на здание Кремля, поскольку администрация Владимира Зеленского не решилась бы на подобный шаг без разрешения своих американских спонсоров.

Кроме того, Песков полагает, что удар украинских БПЛА по резиденции Владимира Путина в Сенатском дворце Кремля стоит справедливо расценивать как террористический акт и покушение на жизнь российского лидера.