В пятницу, 5 мая, колумнист американской газеты Newsweek Брендан Коул опубликовал новую статью, в которой выразил уверенность в том, что грядущая контрнаступательная операция армии Украины может оказаться неудачной из-за российского козыря, заключающегося в большом количестве военных самолётов на балансе военно-космических сил РФ.

По данным Коула, в настоящий момент ВКС России обладают порядка 900 истребителями и 120 бомбардировщиками, а также практически неиссякаемым количеством боеприпасов, среди которых планирующие управляемые авиационные бомбы, фугасные снаряды и крылатые ракеты.

Брендан Коул выразил уверенность в том, что при отсутствии надёжной противовоздушной обороны вооружённые силы Украины не смогут сопротивляться ударам российской авиации с воздуха, что ставит под угрозу саму возможность проведения контрнаступления, анонсированного Владимиром Зеленским.

Характерно, что днём ранее Зеленский посетил Нидерланды с рабочим визитом, попросив местное Министерство обороны поставить Киеву американские истребители F-16. Позднее голландский премьер-министр Марк Рютте сообщил, что просьба украинского президента может быть удовлетворена.

При этом ранее Владимир Зеленский выступил в британском парламенте, попросив английских депутатов передать Украине свои боевые самолёты, на что получил отказ от министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.