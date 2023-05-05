Бабкина выдвинула требование о перезахоронении Зайцева в Москве

Исполнительница народной песни Надежда Бабкина настаивает на том, чтобы знаменитого дизайнера одежды Вячеслава Зайцева перезахоронили в столице РФ. Об этом в интервью изданию "МК" рассказал Никас Сафронов.

Художник сообщил, что ему звонила Бабкина и возмущалась тому, что Вячеслава Михайловича предали земле не в Москве. Она намерена основать инициативную группу по обращению в инстанции, в компетенции которых перезахоронение модельера.

Сафронов поддержал в этом певицу, пообещав, что присоединится к активистам и подпишет необходимую документацию.

Сафронов убежден, что перезахоронение Зайцева возможно и необходимо, так как именно в Москве почитатели его таланта могут без проблем прийти на его могилу.

Живописец уверен, что такой знаменитый человек должен покоиться в столице РФ.