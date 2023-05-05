Посадить яблоню в мае: почему это лучшее время для такой операции

Агрономы называют два оптимальных срока посадки саженцев яблок. Это - конец апреля-начало мая либо осень. Второй вариант считается несколько более предпочтительным, потому что теплая погода способствует росту корней и к будущей весне дерево будет готово к вегетации.

Яму для посадки желательно приготовить заранее, в идеале - за пару недель. Это делается для того, чтобы грунт успел осесть. Глубина ямы должна быть в районе 60-70 см, ширина - 80-100 см.

Дно при этом нужно прорыхлить лопатой на глубину 25 см. Если грунт песчаный, в яму надо добавить слой глины (примерно 15 см).

В центр ямы также надо насыпать пару ведер перегноя, 200 гр. суперфосфата, 150 гр. хлористого калия и 1 кг золы. Если почва кислая, то добавить еще и 1 кг извести.

Корневую шейку при посадке заглубить на 2-3 см. Более глубокая посадка недопустима.