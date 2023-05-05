Сахарные арбузы в средней полосе: как добиться шикарного урожая южной культуры

Арбузами и дынями на участках в средних широтах сегодня никого не удивишь. Но, чтобы вырастить южан там, где лето заметно короче, надо постараться. Некоторые дачники экспериментировали с посевом семенами в грунт.

Однако выращивание рассады считается более оптимальной: такая технология позволяет сократить срок ветегатции культуры. Высаживать семена на рассаду в конце апреля. В принципе, не поздно и в начале мая.

Перед посадкой их следует замочить на 6-8 часов в растворе микроэлементов, затем завернуть во влажную марлю и держать там в тепле, пока семена не прорастут.

Высевать в заполненные торфом кассеты (в каждую ячейку по одному семечку, верхушкой вниз). Добавить туда немного микроэлементов, толченый уголь (20 процентов от общей массы). Пока не покажутся ростки, накрыть кассеты спанбондом.

До появления двух семядольных листьев держать в рассаднике при температуре 20-25 градусов С. Потом поставить в помещение, где температура будет ниже - плюс 12-20 градусов С - чтобы не вытягивались ростки. Перед посадкой в грунт дважды подкормить микроэлементами.

Высаживать в открытый грунт в конце мая, когда температура станет более устойчивой. Место для этого выбрать солнечное, сажать по схеме 60 на 70 см.

Если с осени был заложен навоз, дополнительно удобрять не нужно. До момента отрастания кос и цветения накрыть спанбондом.