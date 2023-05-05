Российский и украинский депутаты подрались в Турции на встрече ЧЭС

Пока член российской делегации давал интервью по смартфону, который она держал в руке, украинский депутат Александр Мариковский за спиной размахивал украинским флагом.

Другой русский делегат решил пресечь этот жест и вырвать кусок желто-синей ткани у украинца.

В ярости Мариковский ударил россиянина кулаком, и завязалась драка.

Ещё один участник переговоров выступил в роли посредника и разнял дерущихся.

Видео инцидента во время заседания Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), опубликовал на своей странице в Facebook сам Александр Мариковский.

По сообщению российского информационного агентства РИА Новости, российский представитель был доставлен в больницу для медицинского освидетельствования.

«Он воспользовался консульской помощью, расследование продолжается», — указывают СМИ, говоря об украинской «провокации».

«Выражаем надежду, что виновные будут наказаны», — сказал пресс-атташе дипмиссии.

Ранее в тот же день украинская делегация уже сделала себе имя во время дебатов в Ассамблее, размахивая национальным флагом, когда слово взял российский делегат.