Лазарева пожаловалась Вайкуле на то, что ее разлюбили соотечественники

В ходе совместного интернет-эфира с исполнительницей Лаймой Вайкуле юмористка Татьяна Лазарева выразила недоумение по поводу того, что ее совсем разлюбили российские зрители.

Общаясь с латвийской певицей, артистка сокрушалась по поводу того, что она "делала людей хорошими", но не заработала на поддержку земляков в ситуации с СВО.

Лазарева возмутилась тому, что от нее отказались поклонники, жизнь которых она всегда старалась сделать лучше.

Вайкуле поддержала Лазареву в том вопросе, что нынешнее поколение родилось свободным, а в ее времена люди были "рабами". Латвийская артистка тоже возмущена тем фактом, что ее "забыли" после всего того, что она сделала для российского зрителя.