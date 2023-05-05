Крид отдал все долги по налогам перед РФ

Исполнитель Егор Крид очень быстро выплатил все долги ФНС. За апрель 2023 года звезда сцены погасил задолженность в размере более 1 000 000 российских рублей, о чем информирует сообщает Телеграм-канал SHOT.

По всей видимости, рэпер не захотел, чтобы его постигла участь блогеров Лерчек и Елены Блиновской, которых заключили под домашний арест.

В настоящее время Крид находится в Штатах. Певец заверяет, что прибыл в гости к своей сестре в Лос-Анджелес, куда его родственница переехала вместе с мужем.

Напомним, что недавно ФНС опубликовала список блогеров-миллионников, которых намерена проверить на предмет уплаты налогов.

Здесь были названы имена Егора Крида, Инстасамки, Оксаны Самойловой, Ксении Бородиной и многих других не менее известных личностей.