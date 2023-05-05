Звезду Морских дьяволов Прудько госпитализировали после падения на сцене питерского театра Лицедеи

Звезда многосерийной картины "Морские дьяволы" Снежана Прудько была доставлена в больницу.

Актриса упала в театре "Лицедеи", находящемся в северной столице России.

31-летней знаменитости медики диагностировали ушибы мягких тканей головы и левого плеча, после чего отпустили домой, оценив ее состояние как стабильное.

Прудько известна также ролями в картинах "Свидание с войной", "Шаман". Однако популярность актриса обрела именно благодаря сериалу "Морские дьяволы", где сыграла Олесю Уманову (позывной Ума).