Звезду Морских дьяволов Прудько госпитализировали после падения на сцене питерского театра Лицедеи

Звезда многосерийной картины "Морские дьяволы" Снежана Прудько была доставлена в больницу.
Актриса упала в театре "Лицедеи", находящемся в северной столице России.
31-летней знаменитости медики диагностировали ушибы мягких тканей головы и левого плеча, после чего отпустили домой, оценив ее состояние как стабильное.
Прудько известна также ролями в картинах "Свидание с войной", "Шаман". Однако популярность актриса обрела именно благодаря сериалу "Морские дьяволы", где сыграла Олесю Уманову (позывной Ума).
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