Стеклов рассказал, как угодил под обстрел в зоне проведения СВО

Актер Владимир Стеклов рассказал в интервью в рамках проекта "Так сказать", что ехал по территории Донбасса на авто. Скорость транспорта была высокой, но вдруг водитель резко затормозил.

Шофера оповестили по тактическим наушникам, что нужно пропустить пожилую женщину, для чего необходимо было остановиться. Вдруг в 50 метрах от них "образовался прилет". Получается, что остановка спасла артиста и всех, кто находился в машине, от гибели.

Известно, что Стеклов нанес визит участникам СВО, побывав в нескольких населенных пунктах ЛНР и ДНР (Сватов, Кременной, Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк).

Отметим, что актер активно снимается в настоящее время. Его можно наблюдать в таких проектах, как "Обитель", "Грозный", "Москва. Три вокзала", "Годунов", "В лесах и на горах".