Земляника в тоннеле: как ускорить созревание и увеличить урожайность при такой технологии

В пленочных тоннелях земляника садовая развивается быстрее, а ягода созревает минимум на 10 дней раньше, чем те, что растут в открытом грунте.

Для этого в конце апреля-начале мая нужно установить вдоль рядов земляники проволочные каркасы (дуги).

Расстояние между концами установленных каркасов зависит от способа размещения растений и может меняться от 80 до 100 см, высота дуг - до 60 см.

На дуги нужно набросить белый спанбонд, края материала прижать к земле и закрепить. В период цветения спанбонд надо открывать с неветреной стороны для опыления цветков насекомыми.

Если тепло, нет опасности возвратных заморозков, можно оставить туннели открытыми и на ночь. После массового цветения конструкцию надо закрыть, открывая лишь в жаркие солнечные дни, когда градус поднимается до 30-ти и выше.

В период сбора ягод спанбонд убрать до следующего года.