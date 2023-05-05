Самый крупный и урожайный перец: когда и чем его кормить после высадки в грунт

Перед высадкой перца в грунт надо внести органику и минеральные удобрения (по инструкции). Высаживать растения с комом земли из стаканчиков - так минимизируется стресс от пересадки.

Чтобы почва удерживала влагу, ее надо мульчировать или прикрыть спанбондом. Чем подкормить культуру после переезда на грядку?

В первый раз удобрение надо внести после двух недель после пересадки перцев. Идеально подкормить растения птичьим пометом (развести с водой в соотношении 1:20). Либо смесью из 15 гр. аммиачной селитры, 30-40 гр. суперфосфата, 25-30 гр. сернокислого калия - все это на 10 л воды.

Такого объема хватит на полив 10 растений.

Еще через пару недель, когда на перце появится завязь, его надо подпитать составом из 15 гр. селитры, 25 гр. суперфосфата, 30 гр. сернокислого калия - все на 10 л воды. Это норма на 7-8 растений.

Таким же раствором нужно подкормить культуру и в третий раз. Если понадобится, то и - четвертый (в период формирования плодов).