PR-менеджер Крида Кордупель сообщила, что проблемы певца с налоговой фейк

Чуть раньше в Сети появились сведения о том, что Егор Крид выплатил долги перед налоговой. PR-менеджер исполнителя Мария Кордупель назвала информацию недостоверной по той причине, что никакой задолженности по обязательным сборам у ее подопечного нет и не было.

Сотрудник артиста заверила, что месяц назад оплачивались текущие налоги в установленные сроки.

Кордупель заверила, что певец "не состоит ни в каких псевдосписках МВД или ФНС", а также не имеет никакого отношения к СМИ, которые позволяют публиковать себе непроверенную информацию.

Речь идет о "вбросе" по поводу того, что Крид выплатил долги по налогам в 1 000 000 российских рублей во избежание следованию участи блогеров Лерчек и Елены Блиновской, которые помещены под домашний арест.