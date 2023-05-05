Киану Ривз готовится к свадьбе со своей возлюбленной Александрой Гранд в тайне от посторонних глаз

Издание RadarOnline сообщает, что знаменитый актер Киану Ривз готовится к бракосочетанию со своей возлюбленной, художницей Александрой Гранд из США.

Влюбленные намерены устроить закрытую свадебную церемонию летом текущего года.

На торжество пара пригласит только родных и самых близких друзей.

Известно, что романтик между знаменитостями "завязался" в 2019 году, когда оба стали посетителями благотворительного мероприятия LACMA Art + Film в Музее искусств, которое проходило в Лос-Анджелесе.

Представлены же были друг другу Ривз и Гранд еще в 2011 году.