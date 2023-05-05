Парапсихолог Скрицкая отмерила браку Прилучного и Брутян 6-7 лет

Зепюр Брутян и Павел Прилучный сейчас переживают один из самых светлых периодов своей жизни, ведь у них только-только родился сын.

В это время парапсихолог Оксана Скрицкая решила сделать свой прогноз по поводу долговечности отношений актеров.

Эксперт убеждена, что Прилучный поторопился со вторым браком. Скрицкая назвала Прилучного натурой, нацеленной на плотские удовольствия, а это значит, что на первом месте у него реализация, а не семья.

Брутян, напротив, нацелена на заботу о близких и семейное гнездышко, но при этом обладает взрывным характером. Она не из тех, кто долго будет терпеть выходки супруга.

Парапсихолог убеждена, что как только в семействе появятся проблемы, они разбегутся, даже если оба будут стараться сохранить семью. Для них потолок - 6-7 лет.