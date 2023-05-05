Дачный эксперт назвал 10 проверенных способов борьбы с тлей на огороде

Тля за короткие сроки убивает урожай на дачном участке, при малейшем подозрении на атаку насекомых, принимайте срочные меры.

Мыльная вода

Натираем на терке кусок хозяйственного мыла, размешиваем в двух литрах теплой воды. Растворив мыло полностью, добавляем еще 8 л холодной воды. Можно брать жидкое мыло, пропорция такая: на 125 мл мыла ведро воды.

Сода

На литр теплой воды берем 2 ст. л. соды пищевой и 1 ст. л. - кальцинированной. По возможности добавляем мыльную стружку.

Керосин с мылом

В ведре воды растворяем 0,5 ч. л. керосина и щепотку мыльной стружки.

Нашатырный спирт

Берем ведро воды, добавляем туда баночку 10% нашатырного спирта, туда же, как обычно, всыпаем немного натертого мыла.

Йод

В 10 л воды разбавляем 2 ст. л. соды, 2 ст. л. мыла, 1 ч. л. йода.

Раствор дегтя

В литре теплой воды растворяем 2 ст. л. мыла, 1 ст. л. дегтя. Все перемешав, доливаем в смесь еще 9 л воды.

Красный перец

На 10 л воды берем 1 кг острого красного перца (он должен быть свежим и порезанным). Настой делаем 10 дней. Концентрат разбавляется так: на 100 г средства берется ведро воды. В рецепте можно задействовать порошковый красный перец (приправа).

Уксусная вода

На 10 л воды расходуем 5 ст. л. уксуса 9%, добавляем немного мыльной жидкости.

Чистотел

На ведро кипятка пойдет 4 кг свежего чистотела. Все это нужно настаивать два дня. Потом процеживаем и вливаем немного мыла. Одно взрослое дерево требует 5 л жидкости.

Опрыскиваем с утра или вечером, погоду выбираем без дождя и ветра. Начинаем обрабатывать с верха, добираясь до низа. За сезон делаем несколько процедур.

Горчица

Сухую горчицу - 100 г растворяем в ведре воды, настой готовим 2 дня. Потом вливаем еще одно ведро воды. Туда же насыпам мыльную стружку.