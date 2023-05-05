Дачный эксперт назвал 10 проверенных способов борьбы с тлей на огороде

21:14 2023-05-05

Если вы противник химии для своего огорода и выбираете всегда натуральные средства, то эти советы для вас. Берите на заметку подборку эффективных средств от тли.

Тля за короткие сроки убивает урожай на дачном участке, при малейшем подозрении на атаку насекомых, принимайте срочные меры.

Мыльная вода

Натираем на терке кусок хозяйственного мыла, размешиваем в двух литрах теплой воды. Растворив мыло полностью, добавляем еще 8 л холодной воды. Можно брать жидкое мыло, пропорция такая: на 125 мл мыла ведро воды.

Сода

На литр теплой воды берем 2 ст. л. соды пищевой и 1 ст. л. - кальцинированной. По возможности добавляем мыльную стружку.

Керосин с мылом

В ведре воды растворяем 0,5 ч. л. керосина и щепотку мыльной стружки.

Нашатырный спирт

Берем ведро воды, добавляем туда баночку 10% нашатырного спирта, туда же, как обычно, всыпаем немного натертого мыла.

Йод

В 10 л воды разбавляем 2 ст. л. соды, 2 ст. л. мыла, 1 ч. л. йода.

Раствор дегтя

В литре теплой воды растворяем 2 ст. л. мыла, 1 ст. л. дегтя. Все перемешав, доливаем в смесь еще 9 л воды.

Красный перец

На 10 л воды берем 1 кг острого красного перца (он должен быть свежим и порезанным). Настой делаем 10 дней. Концентрат разбавляется так: на 100 г средства берется ведро воды. В рецепте можно задействовать порошковый красный перец (приправа).

Уксусная вода

На 10 л воды расходуем 5 ст. л. уксуса 9%, добавляем немного мыльной жидкости.

Чистотел

На ведро кипятка пойдет 4 кг свежего чистотела. Все это нужно настаивать два дня. Потом процеживаем и вливаем немного мыла. Одно взрослое дерево требует 5 л жидкости.
Опрыскиваем с утра или вечером, погоду выбираем без дождя и ветра. Начинаем обрабатывать с верха, добираясь до низа. За сезон делаем несколько процедур.

Горчица

Сухую горчицу - 100 г растворяем в ведре воды, настой готовим 2 дня. Потом вливаем еще одно ведро воды. Туда же насыпам мыльную стружку.

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