45-летняя Климова показала идеальную фигуру в прозрачном купальнике

Екатерина Климова очаровала своих фанатов летними яркими кадрам, показав прекрасную фигуру, позируя на контрастном фоне. Актриса вместе со своими сыновьями Корнеем и Матвеем отправилась на отдых в теплые края.

Знаменитость разместилась на тёмных плитах декоративного водопада в пол-оборота, направив взгляд вдаль, демонстрируя длинные стройные ноги, подтянутые руки и осиную талию.

На левом бедре звезды экрана выбита красивая тату - необычный орнамент в виде полусфер.

Фанаты Климовой пришли в восторг от внешнего вида своей любимицы, засыпав ее комплиментами.