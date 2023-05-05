Гагарина назвала новость о ее воссоединении с экс-супругом Исхаковым ложью

Полина Гагарина отрицает тот факт, что сошлась с бывшим мужем и отцом своей 6-летней дочери Мии Дмитрием Исхаковым.

По словам певицы, эти сведения распространились в Сети после дня рождения общей наследницы, когда бывшие возлюбленные поделились общими фото с торжества.

Артистка заверила, что ее с бывшими мужьями связывают общие дети, по поводу которых родители вынуждены контактировать.

Гагарина общается не только с Исхаковым, но и с актером Петром Кисловым, который является отцом ее первенца Андрея, которому уже 15 лет.

Полина утверждает, что решений своих не меняет и с бывшими сходиться не в ее правилах.