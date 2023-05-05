Гагарина назвала новость о ее воссоединении с экс-супругом Исхаковым ложью

Полина Гагарина отрицает тот факт, что сошлась с бывшим мужем и отцом своей 6-летней дочери Мии Дмитрием Исхаковым.
По словам певицы, эти сведения распространились в Сети после дня рождения общей наследницы, когда бывшие возлюбленные поделились общими фото с торжества.
Артистка заверила, что ее с бывшими мужьями связывают общие дети, по поводу которых родители вынуждены контактировать.
Гагарина общается не только с Исхаковым, но и с актером Петром Кисловым, который является отцом ее первенца Андрея, которому уже 15 лет.
Полина утверждает, что решений своих не меняет и с бывшими сходиться не в ее правилах.
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